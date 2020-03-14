على طريقة الشطرنج.. شركة تبتكر فكرة جديدة لمواجهة "كورونا" في السينمات

طرحت أكبر دور السينما في مقاطعة أيرلندا الشمالية خطة غير مسبوقة من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد ضمن خطة لطمأنة الزبائن والإبقاء على إقبالهم على صالات العرض، للاستمرار في العمل وتقليل الخسائر المحتملة الناتجة عن الخوف الذي يتوسع من جراء هذا الوباء.





وأعلنت "أومبليكس" الشهيرة في أيرلندا الشمالية أنها قررت ترك كرسي فارغ بين الجالسين داخل قاعات العرض بهدف توفير طمأنينة أكبر لزبائنها، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.



