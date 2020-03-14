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ماذا ينتظر الزمالك بعد تأجيل مباراته أمام المصري؟

السبت 14/مارس/2020 - 09:12 ص
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الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
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قبل يومين أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا بتأجيل مباريات يوم الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، من بينها مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري.

 

فيما تقرر أمس الجمعة تأجيل مباراة الزمالك والمصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز والتي كان مقرر لها غدًا الأحد.

 

ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الزمالك بعد التأجيل

 

-الزمالك ضد المقاصة يوم 19-3 ضمن منافسات الدوري

-الزمالك ضد سموحه يوم 2-4-2020 في دور 16 كأس مصر

-الزمالك ضد الجونة يوم 13-4 في الدوري

-الزمالك ضد المصري يوم 20-4 في الدوري

الزمالك ضد وادي دجلة يوم 27-4 في الدوري

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