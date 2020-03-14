الوزراء: الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة لم يتأثر بالطقس

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت كافة الاحتياطات لمواجهة هذه الموجة الغير مسبوقة من الطقس السيىء، كاشفا، أن حجم الأمطار التي تساقطت على القاهرة خلال تلك الموجة من الطقس السيىء يتجاوز 45 مللي، معقبا: "العاملين في أجهزة الدولة المعنية مروحوش بيوتهم بقالهم يومين".





وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة التضامن قامت بدورًا كبيرًا في إيواء المشردين، وتقديم وجبات ساخنة لمن بلا مأوى، مؤكدا أنه كان هناك منظومة تعاون بين كل المؤسسات لمواجهة الوضع.





وأضاف: أن الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة لم يتأثر بموجة الطقس السيىء، مؤكدا أن جاري العمل على إعادة ضخ المياه في شبكات كل المدن الجديدة بعد انقطاعها بسبب موجة الطقس السيىء، وأيضا جاري العمل على إعادة الكهرباء للشبكات.





وأوضح: أن تكلفة إنشاء شبكة أمطار منفصلة تصل إلى 400 مليار جنيه، معقبا: "لو معانا هذا المبلغ فالأولى أن ننفذ الصرف الصحي في قرى مصر".