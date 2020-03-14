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الوزراء: الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة لم يتأثر بالطقس
السبت 14/مارس/2020 - 09:09 ص
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هدى عبدالرازق
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت كافة الاحتياطات لمواجهة هذه الموجة الغير مسبوقة من الطقس السيىء، كاشفا، أن حجم الأمطار التي تساقطت على القاهرة خلال تلك الموجة من الطقس السيىء يتجاوز 45 مللي، معقبا: "العاملين في أجهزة الدولة المعنية مروحوش بيوتهم بقالهم يومين".
وأشار "يونس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وزارة التضامن قامت بدورًا كبيرًا في إيواء المشردين، وتقديم وجبات ساخنة لمن بلا مأوى، مؤكدا أنه كان هناك منظومة تعاون بين كل المؤسسات لمواجهة الوضع.
وأضاف: أن الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة لم يتأثر بموجة الطقس السيىء، مؤكدا أن جاري العمل على إعادة ضخ المياه في شبكات كل المدن الجديدة بعد انقطاعها بسبب موجة الطقس السيىء، وأيضا جاري العمل على إعادة الكهرباء للشبكات.
وأوضح: أن تكلفة إنشاء شبكة أمطار منفصلة تصل إلى 400 مليار جنيه، معقبا: "لو معانا هذا المبلغ فالأولى أن ننفذ الصرف الصحي في قرى مصر".
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.
وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.
وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.
يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس حتى اليوم السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
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