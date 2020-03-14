هالة فاخر تصاب بـ"الزهايمر" في "سكر زيادة"

تقوم الفنانة هالة فاخر حاليًا بتصوير مشاهدها فى مسلسل "سكر زيادة"، الذي تم تغيير اسمه، فقد كان يحمل في الفترة الماضية اسم "نساء من ذهب"، وتجسد خلال الأحداث دور الصديقة المقربة للفنانة نبيلة عبيد، ولكنها مصابة بالزهايمر وتنسى كل شىء يحدث بينهم، فيجعل ذلك أحداث دورها تدور فى إطار كوميدى.





يشار أن مسلسل "سكر زيادة"من تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان،ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم منهم نادية الجندي،هالة فاخر،سميحة أيوب، نبيلة عبيد، ويظهر فيه عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف من ضمنهم أحمد السقا،خالد أنور،نانسي عجرم، روجينا،مليان السيد،بيومي فؤاد، هنادي مهنى.



والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي، وتدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة بينهما بشكل أفضل.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة فاخر الدرامية مشاركتها فى رمضان الماضي من خلال مسلسل "كلبش 3"، والمسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، أميرة العايدي،هشام سليم، أحمد العوضي، يسرا اللوزي،محمد علي رزق، عمر الشناوي،أماني كمال، إسلام جمال، ناصر سيف،وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي.