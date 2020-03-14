طبيب ترامب يكشف حقيقة وضعه في الحجر الصحي

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بأن اشون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد أنه ليس هناك حاجة لقيامه بإجراء فحص فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلًا عن طبيب البيت الأبيض كان ترامب قريبا من شخص ثان ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقد التقى ترامب، الأسبوع الماضي، بوزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن، الذي أعلنت سلطات بلاده أنه مصاب بـ"كورونا"، وقالت في بيان إنها أبلغت السلطات الأميركية بالفعل بإصابة الوزير "حتى تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".

أوضح كونلي، أن "شخصا آخرا كان حاضرا خلال الاجتماع الذي جمع ترامب بالوزير البرازيلي. هذا الشخص تأكدت إصابته أيضا بكورونا، حيث ظهرت عليه الأعراض بعد 3 أيام"، مضيفًا: "لقاء ترامب معه يبقى منخفض المخاطر. وليس هناك أي حاجة لإخضاع الرئيس للحجر الصحي".

وقال ترامب، إن "لدينا طبيبا في البيت الأبيض، أو بالأحرى أطباء عديدون، طرحت عليهم السؤال وقالوا لي (ليس لديك أي أعراض)".

وأعلن ترامب، أمس الجمعة، "حالة الطوارئ الوطنية" بسبب فيروس "كورونا" سريع الانتشار، ليفتح المجال أمام توفير مساعدات اتحادية، قال إنها قد تبلغ نحو 50 مليار دولار لجهود احتواء المرض.