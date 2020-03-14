بطريقة رومانسية.. زوجة صابر الرباعي تحتفل بذكرى ميلاده

برسالة رومانسية، حرصت زوجة الفنان صابر الرباعي، على الاحتفال بيوم ميلاده مع متابعيه، حيث نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لهما في أوقات يسودها الحب والرومانسية خلال فصل الشتاء.

وعلقت "زوجة صابر الرباعي" على الصورة قائلة: "كل عام وأنت لقلبي مصدر الفرح. عيد ميلاد سعيد يا غالي ربي يحفظك لنا".

على صعيد أخر روج الفنان صابر الرباعي، لأغنية "غشاش"، بفيديو عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكتب صابر الرباعي كلمات من الأغنية منها "بكاش غشاش باين روح يا خاين كذاب لعان هاين حبي في عينه مجروح بروح منك فكي عنك".



قام الجمهور بالتفاعل مع الفيديو من خلال التعليقات معبرين عن إعجابهم بالأغنية "الله عليك يا صابر و أحلي اغنية سمعتها برافو و يا الله أعشق هذه الأغنية".



كان صابر قد نشر فيديو قبل ذالك لأغنية "مغيار" والتي تكون من إحدى أغاني ألبومه الأخير الذي يحتوي علي 10 أغاني منها أغنية "ليلة من العمر" و "باباي" و "حياتي" و "عمري الجديد"و "تذكروني".



