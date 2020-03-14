عين .. روبي قاهر ريال مدريد

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حقق ريال بيتيس الذي يقوده روبي مفاجأة مدوية بالفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ليحصد بيتيس ثلاث نقاط ثمينة وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.





تقدم المدافع سيدني لريال بيتيس في الدقيقة 40 قبل أن يتعادل كريم بنزيما نجم ريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول حتى تمكن كريستيان تيو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83.





بهذه النتيجة، عاد برشلونة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 56. يقود الإسباني روبي ريال بيتيس منذ ٦ يونيو 2019 عندما أعلن ​ريال بيتيس​ الإسباني عبر صفحته الرسمية عبر وسائل التواصل الإجتماعي تويتر عن تعيين روبي المدير الفني السابق لإسبانيول​ ليكون المدير الفني الجديد للنادي الباسكي دون أن يذكر تفاصيل العقد.





وتمكن روبي من قيادة إسبانيول إلى التأهل لبطولة الدوري الأوروبي. وذكرت تقارير صحافية إسبانية أن ريال بيتيس دفع مبلغ 900 ألف يورو إلى إسبانيول مقابل فك العقد الذي يربطه بروبي والذي يمتد حتى صيف عام 2020.





واختارت عين الفجر الرياضي روبي نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب ومدير فني ..

ولد خوان فرانسيس فيرير سيليا الشهير بروبي في 5 فبراير 1970 في بلدية بيلاسار دي مار وهي إحدى بلديات مقاطعة برشلونة والتي تقع في منطقة كاتالونيا شرق إسبانيا.







بدأ روبي مشواره كلاعب كرة في صفوف الناشئين بنادي بيلاسار دي مار وظل يتنقل بين صفوف الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 1989 وهو في التاسعة عشر من عمره ولعب له ثلاث مواسم وكان يلعب في مركز الجناح.





في 1992، انضم روبي إلى مانيليو الذي لعب له لمدة موسمين وسجل له 9 أهداف في 76 مباراة. في 1994، رحل روبي إلى إسبانيول ولعب له لمدة موسم وانضمم بعدها إلى أوسبيتالت الذي خاض معه 38 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف.





في 1996، انضم روبي إلى بونتيفيدرا وسجل له هدف واحد في ثلاثين مباراة. في 1997، رحل روبي إلى تيراسا الذي سجل له 4 أهداف في 36 مباراة.







* مشواره التدريبي :

قاد روبي 13 نادي حتى الآن جمعيها في إسبانيا، تستعرضها عين الفجر الرياضي :-



- قاد روبي بيلاسار دي مار منذ 8 يونيو 2001 حتى 30 يونيو 2003 في 76 مباراة، فاز في 31 مباراة وتعادل في 16 مباراة وخسر 29 مباراة.



- قاد روبي أوسبيتالت منذ 30 يونيو 2003 حتى 1 يوليو 2004 في 42 مباراة، فاز في 23 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 12 مباراة.



- قاد روبي سباديل منذ 1 يوليو 2004 حتى 28 فبراير 2005 في 25 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 9 مباريات.



- قاد روبي فريق إسبانيول للشباب منذ 1 يوليو 2005 حتى 10 مارس 2008 في 108 مباراة، فاز في 46 مباراة وتعادل في 30 مباراة وخسر 32 مباراة.



- قاد روبي إيبيزا فيبيزا منذ 1 يوليو 2008 حتى 3 نوفمبر 2008 في 11 مباراة، فاز في مبارتين وتعادل في 3 مباريات وخسر 6 مباريات.



- قاد روبي بينيدورم منذ 11 يونيو 2009 حتى 1 يوليو 2010 في 38 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 10 مباريات.



- قاد روبي جيرونا منذ 8 يونيو 2012 حتى 8 يونيو 2013 في 47 مباراة، فاز في 22 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 16 مباراة.



- قاد روبي بلد الوليد منذ 3 يونيو 2014 حتى 6 يوليو 2015 في 48 مباراة،فاز في 23 مباراة وخسر 12 مباراة وخسر 13 مباراة.



- قاد روبي ليفانتي منذ 28 أكتوبر 2015 حتى 26 مايو 2016 في 31 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 18 مباراة.



- قاد روبي سبورتنج خيخون منذ 17 يناير 2017 حتى 10 يونيو 2017 في 20 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مباريات.



- قاد روبي هويسكا منذ 23 يونيو 2017 حتى 3 يونيو 2018 في 43 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 12 مباراة وخسر 10 مباريات.



- قاد روبي الفريق الأول لإسبانيول منذ 3 يونيو 2018 حتى 6 يونيو 2019 في 44 مباراة، فاز في 16 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 15 مباراة.