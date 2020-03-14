عامر خان يدرس طرح جزء جديد من فيلم Ghajini 2



وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن شركة انتاج الفيلم لمحت بعودته من جديد في جزء ثاني من بطولة نجوم بوليوود عامر خان، على أن يطرح في عام 2021.



ويتم النجم عامر خان عامه الـ 55 في يوم 14 من شهر مارس الجاري، ويتوقع أن يعلن عن طرح الجزء الجديد من الفيلم في اليوم نفسه.



وكان قد طرح الجزء الأول من فيلم Ghajini في عام 2008 وأصبح من أبرز الافلام التي طرحت ضمن مسيرة عامر خان.



قبل عدة أيام من عيد ميلاده، ترددت أنباء قوية عن عودة النجم عامر خان لجزء جديد من فيلمه الشهير Ghajini.