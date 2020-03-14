Advertisements
Advertisements
Advertisements

عامر خان يدرس طرح جزء جديد من فيلم Ghajini 2

السبت 14/مارس/2020 - 08:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

قبل عدة أيام من عيد ميلاده، ترددت أنباء قوية عن عودة النجم عامر خان لجزء جديد من فيلمه الشهير Ghajini.

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن شركة انتاج الفيلم لمحت بعودته من جديد في جزء ثاني من بطولة نجوم بوليوود عامر خان، على أن يطرح في عام 2021.

ويتم النجم عامر خان عامه الـ 55 في يوم 14 من شهر مارس الجاري، ويتوقع أن يعلن عن طرح الجزء الجديد من الفيلم في اليوم نفسه.

وكان قد طرح الجزء الأول من فيلم Ghajini في عام 2008 وأصبح من أبرز الافلام التي طرحت ضمن مسيرة عامر خان.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 13 ساعة

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ أقل من ساعة

"الأرصاد" توضح حقيقية تعرض البلاد لموجة أخري من الطقس السيئ

منذ حوالي 8 ساعات

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

منذ 37 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

طبيب ترامب يكشف حقيقة وضعه في الحجر الصحي

منذ 37 دقيقة

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

07:19 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

09:05 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

03:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status