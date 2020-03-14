طرح أغنية فيلم عرفان خان الجديد بعنوان Laadki



ونقل موقع "إنديا توداي" فيديو الأغنية نقلا عن القناة الرسمية لشركة الإنتاج عبر موقع يوتيوب، والتي طرحت بعنوان Laadki.



وقال الموقع أن الأغنية مستوحاة في الاصل من أغنية فلكلورية وقام بتلحينها الملحن والمغني Sachin-Jigar لقناة MTV برنامج "كوك ستودية بنسخته الهندية.



وشاركت في الاغنية كموديل وكأحد ابطال الفيلم النجمة الكبيرة كارينا كابور خان.



طرحت شركة الانتاج السينمائي الهندية "تي سيريس" فيديو الأغنية الرسمية لفيلم النجم عرفان خان الجديد Angrezi Medium.