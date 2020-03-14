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لقطات معدلة تجمع نجوم مسلسل "فريندز" بأنفسهم في فترة الشباب

السبت 14/مارس/2020 - 08:43 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نجح فنان التصوير والتصميمات الهولندي "أرد جيلنك" في تعديل لقطات لنجوم ونجمات مسلسل فريندز، جمع بها بين هذه الشخصيات وابطال المسلسل في فترات عمرية متفاوتة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات المعدلة التي ظهر بها أبطال المسلسل مع انفسهم في فترة الشباب، لتكشف كيف تغيرت ملامحهم عبر السنوات الماضية.

وسبق أن كد نجوم ونجمات المسلسل الأمريكي الشهير "فريندز" عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل أنستجرام على عودة المسلسل أخيًرا في لم شمل، يشملهم بالكامل.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن "كاست" المسلسل"، ليزا كودرو وكورتني كوكس وماثيو بيري وديفيد شويمر، وأيضا مات لي بلون، أعلنوا عن الخبر بصورة موحدة لهم قاموا بنشرها عبر حساباتهم الشخصية.

ولم يذكر أبطال المسلسل أي تفاصيل عنه، ما إن كان لم الشمل، سيكون عبر موسم كامل، أو حلقة وحيدة مطولة، غير أن عرض العمل الذي يعودون به سيبث عبر شبكة HBO MAX.
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