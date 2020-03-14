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ابنة "ميلا جوفافيتش" تسير على خطى والدتها وتنضم لأبطال أحدث أفلام ديزني

السبت 14/مارس/2020 - 08:42 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت شركة ديزني عن ضم الطفلة البالغة من العمر 12 عام، ابنة النجمة ميلا جوفافيتش لأبطال النسخة السينمائية الحية الجديدة لفيلم بيتر بان.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن الطفلة البالغة من العمر 12 عام، اظهرت قدرات عالية وموهبة كبيرة في فن التمثيل دفع المنتجين في ديزني للاستعانة بها لهذا الدور.

وستكون هذه النسخة هي الثانية التي تطرحها ديزني للسينما من فيلم بيتر بان، بعد النسخة التي طرحت اوائل التسعينيات وكانت من بطولة النجم الراحل روبين ويليامز.

جدير بالذكر أن "إيفر" ظهرت في شخصية نتاشا رومانوف في فيلم سكارليت جوهانسن الجديد "الأرملة السوداء".
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