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كيتي بيري تبدأ جولتها بأستراليا لدعم طواقم إطفاء الحرائق

السبت 14/مارس/2020 - 08:41 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ظهرت النجمة كيتي بيري في بداية جولتها بأستراليا التي تدعم من خلالها طواقم اطفاء الحرائق، بالتقاطها للقطات سيلفي تذكارية معهم.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات لكيتي وكانت بإطلالة باللون الأصفر، وتظهر عليها آثار الحمل، أثناء زيارتها لطواقم مكافحة الحرائق بولاية فيكترويا.

وسبق أن أعلنت النجمة كيتي بير عن احيائها لحفل غنائي مجاني، لكل من طواقم اطفاء حرائق استراليا واسرهم، وطواقم المسعفين والحماية المدنية وضحايا الحرائق تكريما لهم.

وذلك حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، حيث ستقام الحفل بحديقة Bright's Pioneer بولاية فيكتوريا الاسترالية خلال فترة منتصف شهر مارس الجاري.

وأفادت الصحيفة أن الحفل سيتم توزيع تذاكر الدخول له مجانا على سكان ولاية فيكتوريا التي شهدت الجانب الأكبر من حرائق استراليا الأشهر الماضية.

وستسمح إدارة الولاية باستقدام أطقم الحماية المدينة من المدن الاخرى التي شهدت الحرائق في الموجة الأخيرة التي ضرب أستراليا.
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