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لأول مرة.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة أبوهشيمة وياسمين صبري

السبت 14/مارس/2020 - 08:41 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الإعلامي عمرو أديب، صحة ما يتم تداوله بشأن خطوبة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والفنانة ياسمين صبري، كاشفا أن أبوهشيمة تعرف على ياسمين صبري منذ 3 أشهر عن طريق صدفة لا يمكن لأحد أن يتخيلها.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "أحمد منبهر بياسمين، وبيقول فيها كلام جميل جدا، وسعيد ومبسوط"، مشيرا إلى أن عقد قرانهما سيكون بعد 4 شهور، منوها بأن الفترة الماضية شهدت "همز ولمز" عن طبيعة العلاقة بينهما.

وتابع: "الناس غريبة، جابت نضارة ياسمين ووصلوا أن صورة أحمد ظاهرة عليها.. عندنا ستات في مصر يفلوا النملة"، متمنيا لهم السعادة.

هذا وقد نشرت النجمة ياسمين صبري خلال الأيام الماضية، مقطعًا مصورًا وعدد من الصور، أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تتزيّن بخاتم ألماس ثمين، ارتدته في يدها اليمنى مما جعل البعض يتساءل عن حقيقة خطبتها.

البعض حاول معرفة سرّ المجوهرات التي تزينت بها ياسمين، لتأتي النتائج على الشكل التالي: 

الخاتم من الألماس النقي، عيار 5.8 قيراط، وتم تصميمه خصيصًا للفنانة الشابة، أمّا قيمته فتفوق الـ٢٠٠ ألف دولار.

الأسورة من الذهب الأبيض الثمين، مزيّنة بأرقى أحجار الألماس من نوع الـ"Baguette" بعيار 5 قيراط.

وتحمل هذه المجوهرات توقيع دار "Diam Jewellery" الشهيرة، والتي يقصدها أهم النجوم والشخصيات العامة ورجال السياسة والأعمال.

وتأتي هذه الزيجة بعد سنوات من انفصاله عن النجمة هيفاء وهبي، وقد حرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعقد مقارنة جمالية بين هيفاء وياسمين صبري ولكن ما لا يعرفه الكثير أن فرق العمر بينهما كبيرا.

هيفاء وهبي تبلغ من العمر 48 عامًا أما ياسمين صبري فلديها 33 عامًا أي أن فارق السن بينهما 15 عامًا.

من ناحية أخرى، تخوض ياسمين صبري سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل فرصة تانية ويشاركها البطولة أحمد مجدي وهبة مجدي وآيتن عامر.
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الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري عمرو أديب بوابة الفجر الفجر أحمد أبو هشيمة

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