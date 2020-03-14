لأول مرة.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن علاقة أبوهشيمة وياسمين صبري

أكد الإعلامي عمرو أديب، صحة ما يتم تداوله بشأن خطوبة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والفنانة ياسمين صبري، كاشفا أن أبوهشيمة تعرف على ياسمين صبري منذ 3 أشهر عن طريق صدفة لا يمكن لأحد أن يتخيلها.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "أحمد منبهر بياسمين، وبيقول فيها كلام جميل جدا، وسعيد ومبسوط"، مشيرا إلى أن عقد قرانهما سيكون بعد 4 شهور، منوها بأن الفترة الماضية شهدت "همز ولمز" عن طبيعة العلاقة بينهما.



