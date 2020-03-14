مجلة EW تخصص عددها الجديد للاحتفال بفيلم سكارليت جوهانسن الجديد



ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات ظهرت بها سكارليت من جلسة تصوير أجرتها لعدد المجلة، ظهرت بها بإطلالة شخصيتها بالفيلم، الأرملة السوداء.



وكانت قد قدمت النجمة سكارليت جوهانسن شخصية الأرملة السوداء في العديد من أفلام مارفل للأبطال الخارقين من ضمنها أفلام IRON MAN وCAPTAIN AMERICA.



وكانت نهاية الشخصية بوفاتها في فيلم AVENGERS: ENDGAME الذي كان قد طرح في عام 2019 الماضي.



خصصت مجلة Entertainment Weekly عددها الجديد للاحتفاء بالنجمة الكبيرة سكارليت جوهانسن وفيلمها الجديد مع مارفل، الذي تعود به لشخصية نتاشا رومانوف.