هل يعود فريق One Direction ؟..ر"نايل هوران" يجيب



وفي حوار له مع صحيفة "زا صن" قال نايل أنه من المستبعد بشدة إعادة لم شمل الفريق في أي وقت قريب بقوله أن أول من انشق عن الفريق كان زين مالك، قام بقطع كافة اتصالاته بأعضاء الفريق الآخرين.



وكان يضم الفريق الغنائي كل من نايل هوران وهاري ستايلز وزين مالك وليام بين ولويس توملينسون الذي يعمل حاليا كعضو من أعضاء لجنة تحكيم برنامج مسابقات إكس فاكتور بنسخته البريطانية.



واستمر فريق وان دايركشن لمدة خمسة سنوات منذ اكتشافه كأحد المتسابقين ببرنامج إكس فاكتور عام 2010 حتى تم حله عام 2015.



عاد المغني البريطاني الشاب نايل هوران للحديث عن لم شمل فريقه السابق "وان دايركشن"، بعد أن قام أعضاء الفريق بحله بشكل غير رسمي منذ عدة سنوات.