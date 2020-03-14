تسجيل أول إصابتين بـ"كورونا" في فنزويلا

سجلت السلطات الصحية في نزويلا، اليوم السبت، أول إصابتين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، لرجل وامرأة عادا من أوروبا، مؤكدة أنه سيتم إغلاق كل المؤسسات التعليمية.

وقد أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "حال التأهب" في فنزويلا، قائلا: "سنبدأ حجرا صحيا جماعيا. حجرا اجتماعيا".

وقال التلفزيون الحكومي في فنزويلا، إنه تم تشخيص حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، هما فنزويلية تبلغ من العمر 41 عاما زارت الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا مؤخرا، وفنزويلي يبلغ من العمر 52 عاما كان في إسبانيا، وكلاهما من ولاية ميراندا شمالي فنزويلا.

وأكد التلفزيون الحكومي الفنزويلي، أن المصابين موجودان "في الحجر الصحي"، مشيرًا إلى اتخاذ إجراء احترازي، بإغلاق كل المؤسسات التعليمية أبوابها اعتبارا من الاثنين.

وقرر الرئيس الفنزويلي، يوم الخميس الماضي، تعليق كل الخطوط الجوية مع أوروبا وكولومبيا لمدة شهر، معلنا في الوقت نفسه أن النظام الصحي الفنزويلي "في حالة الطوارئ".