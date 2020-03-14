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قولوا كلمة حق.. تعليق قوي لعمرو أديب على موجة الطقس السيء

السبت 14/مارس/2020 - 08:40 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتعامل الدولة مع موجة الطقس السيء التي تعرضت لها البلاد، على مدار اليومين السابقين.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كان لها أثرا بالغا في السيطرة على الوضع.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "قولوا كلمة حق.. هذه من أفضل المرات التي اجهت بها الدولة المصرية موجة من الطقس السيء"، متابعا: "السيء قد مضى.. الوضع كان غير طبييعي، ومرافق الدولة لا تحتمل هذا الأمر".

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الوضع كان يمكن أن يكون أسو من ذلك، وأن الكثيرين كانوا يعتقدون أن إجازة يوم الخميس بسبب فيروس كورونا، وأن الإدارة المصرية كانت تدرك أن هناك موجة من الطقس السيء ستتعرض لها البلاد.

وتابع، "الناس اشتغلت بإيدها وسنانها، ومفيش مسئول كان في مكتبه، ليه بنصر على أننا نجلد أنفسنا"، مستطردا: "أنتم فاكرين نفسكم في سويسرا إحنا في بلد عندها مشاكل كتيرة.. كده كويس أوي، اللي ميشفش من المنخل يبقا أعمى".

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أول أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أول أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى اليوم السبت الموافــق 14 مارس.

وسقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
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