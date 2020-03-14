قولوا كلمة حق.. تعليق قوي لعمرو أديب على موجة الطقس السيء

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتعامل الدولة مع موجة الطقس السيء التي تعرضت لها البلاد، على مدار اليومين السابقين.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كان لها أثرا بالغا في السيطرة على الوضع.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "قولوا كلمة حق.. هذه من أفضل المرات التي اجهت بها الدولة المصرية موجة من الطقس السيء"، متابعا: "السيء قد مضى.. الوضع كان غير طبييعي، ومرافق الدولة لا تحتمل هذا الأمر".





وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الوضع كان يمكن أن يكون أسو من ذلك، وأن الكثيرين كانوا يعتقدون أن إجازة يوم الخميس بسبب فيروس كورونا، وأن الإدارة المصرية كانت تدرك أن هناك موجة من الطقس السيء ستتعرض لها البلاد.



