تقرير بريطاني يؤكد اقتراب فوز ليفربول بالبريميرليج حال تم الغاء الدورى بسبب الكورونا

وقالت صحيفة التيليجراف :"من المرجح أن يُمنح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لليفربول حتى وإن تم إلغاؤه بسبب انتشار فيروس كورونا، على أن يرتفع عدد الفرق المشاركة في نسخة الموسم المقبل إلى 22 فريقًا."





وأضافت الصحيفة البريطانية الشهيرة:"أحد مسئولي الأندية الكبيرة التنفيذيين كشف أنه لم تكن هناك معارضة كبيرة لمنح رجال يورجن كلوب لقب الدوري عن هذا الموسم."





يذكر أن رابطة الإنجليزية قد قررت تأجيل بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لمدة شهر خوفا من انتشار فيروس كورونا.





وكان نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد تصدر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.