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هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنهام نهاية الموسم

السبت 14/مارس/2020 - 07:59 ص
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هاري كين
هاري كين
محمد الدمتناوي
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يرغب الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم وقائد فريق توتنهام، في الرحيل عن الفريق اللندني نهاية الموسم الجاري.


وبحسب صحيفة " OK Diario " الإسبانية، فإن توتنهام سوف يبيع هاري كين في حالة تأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.


ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، لذلك من الصعب على توتنهام في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.


وأشارت الصحيفة، أن هناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب وهم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، لذلك لن يتم التخلي من قبل توتنهام عن هاري كين، إلا بمقابل 170 مليون يورو.
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