هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنهام نهاية الموسم

يرغب الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم وقائد فريق توتنهام، في الرحيل عن الفريق اللندني نهاية الموسم الجاري.







وبحسب صحيفة " OK Diario " الإسبانية، فإن توتنهام سوف يبيع هاري كين في حالة تأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، لذلك من الصعب على توتنهام في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.