Advertisements
حكيم زياش يطلب من تشيلسي التعاقد مع حارس أياكس
السبت 14/مارس/2020 - 07:57 ص
Advertisements
محمد الدمتناوي
Advertisements
أشارت تقارير صحفية إنجليزية، أن الدولي المغربي حكيم زياش، طلب من مسؤولي تشيلسي سرعة التعاقد مع أندريه أونانا، حارس فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان نادي تشيلسي قد أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع جناح فريق اياكس، الدولي المغربي حكيم زياش، وسينضم اللاعب في الصيف المقبل.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، فإن زياش يحاول إقناع مسؤولي الفريق اللندني، من أجل التعاقد مع أونانا خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق أخر، فإن تشيلسي يبحث عن التعاقد مع حارس مرمى جديد، بدلا من الإسباني كيبا، والذي يقدم مستوى ضعيف خلال الفترة السابقة، وعدم قناعة فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز به.
يذكر أن أونانا صاحب الـ23 يلعب مع أياكس منذ عام 2015، وينتهى عقدة مع الفريق الهولندي في 2022
Advertisements