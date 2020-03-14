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ثنائي هجومي جديد يدخل دائرة إهتمامات ريال مدريد

السبت 14/مارس/2020 - 07:49 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم مركز رأس الحربة الصريح، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



ويعاني مهاجم الفيق الأول كريم بنزيما من تراجع واضح في المستوى، وظهر ذلك بشكل واضح في المباريات الأخيرة.


كما فشل الصريي لوكا يوفيتش، القادم مطلع الموسم الجاري من إنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، في ترك أي بصمة مع النادي الملكي خلال هذا الموسم، ويبدو أنه في طريقه للرحيل.


ووفقاً لما ورد عن صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن ريال مدريد مهتم بخدمات الثنائي جابريل خيسوس لاعب مانشستر سيتي، وهاري كين نجم توتنهام.


وأشارت الصحيفة، أن هاري كين مرشح لمغادرة توتنهام في الصيف المقبل، سعياً منه لللتويج بالألقاب والتواجد في دوري أبطال أوروبا.


وتترقب عدة أندية كبيرة موقف هاري كين، أبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد.


كما يراقب ريال مدريد المهاجم البرازيلي الدولي جابريل خيسوس، والذي ظهر بمستوى رائع خلال مواجهة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت بملعب سانتياجو بيرنابيو، وسجل هدفاً من هدفي فريقه في شباك النادي الملكي.
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