توتنهام ينضم لسباق التعاقد مع هدف ليفربول











يشتد الصراع حالياً بين كبار الأندية الأوروبية، للظفر بخدمات المهاجم الدولي الألماني ونجم فريق لايبزج، تيمو فيرنر في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.







وأشارت صحيفة "تيليجراف" البريطانية اليوم في تقريرها، أن نادياً جديداً إنضم لسباق ضم فيرنر، وهو نادي توتنهام الإنجليزي.





وأوصى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام إدارة الفريق بضم فيرنر، في حال رحل مهاجمه الدولي الإنجليزي هاري كين.







وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت في وقت سابق، لرغبة هاري كين في الرحيل عن السبيرز في الصيف المقبل، لرغبته في التتويج بالألقاب، حيث لم ينل أي لقب على الإطلاق طوال مسيرته.







وترغب عديد الأندية الأوروبية في التوقيع مع فيرنر، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان وليفربول.







ويعد الريدز هو الأقرب حتى الآن من ضم فيرنر، كما يريد إنتر ميلان ضمه في حال رحيل مهاجمه لاوتارو مارتينيز لبرشلونة، كما يضعه قطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونة ضمن أولوياتهما.