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وكيل دوناروما يحدد شروط بقائه في ميلان

السبت 14/مارس/2020 - 07:42 ص
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دوناروما
دوناروما
عبدالقادر عرابي
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يحيط الغموض بمستقبل الحارس الدولي الإيطالي جيانوليجي دوناروما حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي خلال الموسم المقبل.


وذكرت تقارير إيطالية أوردتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت" أن مينو رايولا، وكيل أعمال دوناروما حدد بعض الشروط لبقاء موكله رفقة الروسونيري خلال الفترة المقبلة.



وأكدت التقارير، أن رايولا يشترط حصول موكله على مبلغ معين في الموسم الواحد لتمديد تعاقده مع الروسونيري.


وتشير التقارير، لأن دوناروما يشترط الحصول على 6 مليون يورو عن الموسم الواحد، وهو مبلغ يفوق كثيراً سقف الرواتب الذي وضعته إدارة الروسونيري للاعبي الفريق الأول.



وأضافت التقارير أنه في حال عدم التوصل لإتفاق بين ميلان ورايولا، فإن إدارة الفريق قد توافق على رحيله في الصيف المقبل، خشية رحيله دون مقابل في الموسم بعد القادم.


يذكر أن عقد دوناروما مع الروسونيري ينتهي بنهاية موسم 2020/2021، أي الموسم المقبل، وبالتالي قد يوقع لأي فريق في يناير القادم عام 2021، في حال أصر على عدم تمديد تعاقده.


وتراقب عدة أندية وضعية دوناروما مع ميلان، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.
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