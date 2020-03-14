ريال مدريد يخطط لإعادة نجمه في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد اتخذ قرار بشأن نجمه الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو الملقب بميسي اليابان والمعار إلى ريال مايوركا في الموسم الحالي.





وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لإعارة كو بو في الصيف المقبل إلى أحد الأندية التي تملك مكانة أكبر في الدوري الإسباني.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سعيد جداً بتطور مارتين أوديجارد في ريال سوسيداد لذلك فإن النادي الملكي يرغب في إعارة كوبو إلى نادٍ أكبر من ريال مايوركا ليواصل النطم الياباني تطوره.