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ريال مدريد يخطط لإعادة نجمه في الصيف المقبل

السبت 14/مارس/2020 - 07:40 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد اتخذ قرار بشأن نجمه الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو الملقب بميسي اليابان والمعار إلى ريال مايوركا في الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يخطط لإعارة كوبو في الصيف المقبل إلى أحد الأندية التي تملك مكانة أكبر في الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سعيد جداً بتطور مارتين أوديجارد في ريال سوسيداد لذلك فإن النادي الملكي يرغب في إعارة كوبو إلى نادٍ أكبر من ريال مايوركا ليواصل النطم الياباني تطوره.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوبو البالغ من العمر 18 عامًا لديه عقد مع ريال مدريد يمتد حتى 2024 علماً بأن ريال مدريد يرغب في إعادة مارتين أوديجارد في ظل تألقه مع ريال سوسيداد هذا الموسم.
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