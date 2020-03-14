خبير عسكري يمني لــ"الفجر": دور الأمم المتحده ضعيف جداً.. وهذه رسالتي للحكومة الشرعية

قال الخبير العسكري العقيد "علي عبدالله اليافعي"، إن أصعب المواقف السياسية عندما قام حزب الإصلاح وحزب مؤتمر علي عبدالله صالح بطرد كل القياداةت من المؤسسات العسكرية المدنية إلى الشارع.





وأضاف "اليافعي" في حديث خاص لــ"الفجر"، بأنه بعد انتهاء مهلة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي،على شعب الجنوب الالتفاف على المجلس الانتقالي بقيادة عيدروس الزبيدي لمواجهة المخاطر المحدقه بالجنوب من الإخوان المسلمين.

وقال إن حزب الإصلاح وأعوانه في المنظومة السياسية اليمنية دمروا ونهبوا كل المؤسسات العسكرية والمدنية.

◄ رسالة للحكومة الشرعية





وأكد بأن رسالته للحكومه اليمنية الالتزام بتعهداتها وتنفيذ اتفاقيات الرياض وصرف رواتب القطاعات العسكرية والمدنية وتوفير الخدمات.

◄ ماذا تريد إيران من اليمن؟

وحول أهداف إيران من اليمن قال إن إيران تريد ضم الجنوب إلى الشمال والسيطرة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب للإضرار بالملاحة الدولية.

◄دور الأمم المتحدة باليمن





كما قال "اليافعي" إن دور الأمم المتحده ضعيف جداً، ولم يوصل إلى حل نهائي للأزمه اليمنيه ، فحل الأزمه يبدأ من حلحلة القضية الجنوبية واعطاء شعب الجنوب حق الاستفتاء، ولم يتم اتفاق الرياض بسبب عرقلة الشرعية الاخونجية للاتفاق وبديل الاتفاق (الحرب)، مؤكداً بأنه قبل أمس تم احتلال الجوف بتعاون لوجستي بين الحوثي والاصلاح.





◄البحسني

وحول أداء محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء فرج البحسني، قال إن فرج البحسني قائد عسكري وسياسي محنك كان قبل 94 قائد معهد القادة الذي لازل أعمل فيه وعند إعلان الحرب على الجنوب صيف 94 ، كان قائد جبهة عمران وهي الجبهة الناجحة الذي بها.

وقال إمارات الخير ماقصرت في مد يد العون بحضرموت وبعدن في الإغاثات الانسانيه وبناء جهاز أمني يستطيع الدفاع عن الأرض والعرض.