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فينيسيوس يكشف كواليس انضمامه إلى ريال مدريد

السبت 14/مارس/2020 - 07:36 ص
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فينيسيوس
فينيسيوس
ريهام عبد المحسن
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كشف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني عن كواليس والأسباب التي دفعته لتفضيله الملكي على حساب برشلونة في عام 2017.

وأشارت مجلة فور فور تو البريطانية إلى أن فينيسيوس تألق بشكل ملفت مع المنتخب البرازيلي للشباب وكذلك فريقه السابق فلامنجو لينضم إلى ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو بعد صراع شرس مع برشلونة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن فينيسيوس شارك في 28 مباراة مع ريال هذا الموسم بجميع البطولات نجح خلالهم في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وعن تفاصيل انضمامه لريال مدريد، قال فينيسيوس في تصريحات لمجلة فور فور تو البريطانية :"الأمر حدث بعد بطولة كوبا أميركا للشباب تحت 17 سنة في عام 2019 في تشيلي، كانت هناك أحاديث عن عروض من ريال وبرشلونة لكني لم أصدقها".

وأضاف:"اكتشفت فيما بعد أن العروض حقيقية ولكن يكن لدي سوى ثلاثة أيام لاتخاذ قراري لأستقر في النهاية على تمييز النادي الأفضل في العالم".

وتابع:"والداي زارا كلا الناديين، ريال مدريد أعجبهما أكثر لأنه كان مطابقاً لما أرغب فيه بالفعل لأن مشروعه أكثر جاذبية ويقدمون مستويات مميزة في دوري أبطال أوروبا".

وعن تأثير سعره على مستواه، اختتم فينيسيوس تصريحاته قائلاً:"لقد كان أحد أصعب الأجزاء لأن اللعب بشكل منتظم ليس كافياً لكني لعب أكثر من 50 مباراة في ريال مدريد، عدد قليل من اللاعبين ينجحون في ذلك في سن مبكر مثلي".

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