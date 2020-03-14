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فنانة شهيرة تتعرض للتنمر وتوصف بـ"القبيحة"

السبت 14/مارس/2020 - 07:19 ص
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بوابة الفجر
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شاركت الممثلة التركية فهرية إيفجن،  متابعي حسابها على "إنستجرام" صورة جديدة لها أثارت الجدل، حيث ظهرت فيها بشعر مسرح ومشدود إلى أعلى وهو ما كشف كامل مساحة جبينها والفراغات في مقدمة شعرها. 

وحازت الصورة أكثر من 585 ألف إعجاب كما أن العديد من المتابعين أثنوا على جمال إطلالتها، إلا أن بعضهم توجهوا إليها بالانتقادات اللاذعة التي وصلت إلى حد السخرية والتنمر القاسي.

وكتب البعض في تعليقاتهم: "هذه ليست أنت، صورة سيئة للغاية" و"صورة غريبة" و"صورة صادمة لماذا نشرتها؟" و"اسوأ صورة" و"قبيحة" و"صلعاء".





فنانة شهيرة تتعرض للتنمر وتوصف بـ"القبيحة"
فنانة شهيرة تتعرض للتنمر وتوصف بـ"القبيحة"
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