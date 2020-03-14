جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة الجزيرة ضد العين

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تنطلق الكثير من المواجهات اليوم السبت 14 - 3 - 2020، أبرزها مباراة الجزيرة ضد العين في الدوري الإماراتي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ19"



الجزيرة ضد العين، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و7:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ21"



يوسفية برشيد ضد مولودية وجدة، تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.



أولمبيك آسفي ضد المغرب التطواني، تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة المغربية الرياضية.