أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 05 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 26

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن حالة الطقس ليوم السبت والموافق 14 مارس، ولمدة 24 ساعة، حيث يوضع البيان حالة الطقس على مختلف قطاعات الجمهورية.وأوضح التقرير أن الطقس على القاهرة سيكون مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وذلك حتى منتصف اليوم تقريبا.وعلى الوجه البحري، فيسود طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.أما السواحل الشمالية الغربية، فيسود طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، نع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح ستكون معتدلة.أما حالة الطقس على جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، فهو دافىء نهارا، شديد البرودة ليلا، وهناك سقوط للأمطار المتوسطة على بعض المناطق، وتكون رعدية أحيانا، والراح نشطة والتي تؤدي إلى اضاطراب حركة الملاحة البحرية.وعن حالة البحرية، فهى معتدلة على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 متر، بنما مضطربة على البحر الأحمر حيث يصل ارتفاعا الموج إلى 2.5 متر.