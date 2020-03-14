Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول رد من مانشستر يونايتد على قرار تأجيل الدوري الإنجليزي

السبت 14/مارس/2020 - 10:22 ص
Advertisements
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسن شحاتة
Advertisements
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أولى تعليقاته على قرار إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حتى يوم 3 مارس المقبل.

وذكر نادي مانشستر يونايتد أن مبارياتهم أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد 15 مارس بالدوري الإنجليزي ونورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد 22 مارس تم تأجيلهما.

وأوضح اليونايتد في بيانه، أنه تقرر أيضًا تأجيل مباراة الإياب من الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي أمام فريق لاسك والتي كان مُقررًا لها يوم الخميس 19 مارس، على ملعب أولد ترافورد، بجانب تأجيل مباريات الأكاديمية ومباريات الدوري الممتاز للفريق النسائي حتى يوم السبت 4 أبريل على الأقل.

وقال اليونايتد في بيانه:"من الواضح أن هذا الوضع يتطور بسرعة كجزء من الجهود الجماعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا التاجي، ونحن على ثقة من أن مشجعينا سيتفهمون أن حماية الصحة العامة يجب أن تكون الأولوية".

وأضاف: "سيتم تأكيد التواريخ الجديدة لمبارياتنا المؤجلة، وأي قرار بشأن المباريات التي تلي فترة التأجيل الحالية، في أقرب وقت ممكن، بناءً على المناقشات مع الهيئات الحاكمة وأي إرشادات إضافية من حكومة المملكة المتحدة".

كما صرح إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي للنادي قائلا: "في حين أنه من المخيب للآمال أن نرى الموسم متوقفًا مؤقتًا، إلا أننا ندرك أن هناك اعتبارات أكبر كجزء من الحاجة للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس التاجي".

وتحدث أولي سولشاير، المدير الفني للفريق الأول، قائلا: "أود أن أشكر جماهيرنا على دعمهم الهائل حتى الآن هذا الموسم، ونتطلع إلى الترحيب بهم مرة أخرى في أولد ترافورد في أقرب وقت ممكن بأمان".
Advertisements

أخبار تهمك

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. ليفربول مهدد بالحرمان من لقب البريميرليج

منذ نصف ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 14 ساعة

لو معانا 400 مليار.. تصريح قوي لمتحدث الحكومة بشأن شبكة الأمطار

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

منذ ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

مناشدة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

منذ ساعتين

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

تصميم اللقاح.. بشرى سارة بشأن علاج كورونا

رغم اعتقاله.. رونالدينيو يحصد جائزة فريدة من نوعها

10:07 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

07:19 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

03:56 ص

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: الأخوة فى الإنسانية

مصطفي ثابت
مصطفي ثابت

مصطفى ثابت يكتب: "كورونا المرعب" وباء في خبر كان

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

DMCA.com Protection Status