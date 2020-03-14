ماذا فعل ليفربول عقب تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي؟

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عن إيقاف النشاط الكروي مؤقتًا للاعبين والجهاز الفني، عقب إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنه سيتم تأجيل المباريات حتى 4 أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا.



وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أنه تم إعطاء اللاعبين برامج تدريب وعمل فردية للمتابعة خلال هذه الفترة، وتم عقد مران الفريق الأول كالمعتاد اليوم.



وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قد أعنلت أمس الجمعة، تأجيل منافسات البريميرليج، والتشامبيونشيب ودوري الدرجة الأولى والثانية، وعدم خوض أي مباريات حتى يوم 4 أبريل المقبل على أقل تقدير.



وأشار النادي إلى، أنه سيعمل مع الفريق الطبي للنادي والسلطات الأخرى ذات الصلة لمراقبة الوضع وتحديد موعد للعودة إلى ميلوود لإعطاء الفريق أفضل فرصة للتحضير للمواجهات المقبلة.



والجدير بالذكر، أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حيث كان الريدز يحتاج للفوز في 4 مباريات فقط لضمان اللقب.