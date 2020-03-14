Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرقة موسيقية روسية تكشف عن أغنيتها في "يوروفيجن"

السبت 14/مارس/2020 - 06:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشفت فرقة Little Big الموسيقية الروسية عن أغنية Uno التي ستقدمها في مسابقة "يوروفيجن" التلفزيونية الموسيقية الأوروبية التي ستقام في هولندا في مايو المقبل.

وتم عرض الأغنية بالقناة التلفزيونية الروسية الأولى في إطار أحد برامجها المسائية الترفيهية.

وقدمت الأغنية باللغتين الإنجليزية والإسبانية من قبل 7 فنانين، بمن فيهم 4 مطربين ثابتين للفرقة ارتدوا أزياء تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

وسبق للموسيقين الروس أن أفادوا للإذاعة Energy الروسية بأن تشكيلة فرقتهم ازدادت بفنانين ليبلغ عددها 6 فنانين.

يذكر أن فرقة  Little Big الموسيقية تم تأسيسها عام 2013 في بطرسبورغ. ويقوم أداؤها على أسلوبي "بوب" و"بانك" الموسيقيين. وذاع صيتها بعد تقديمها لأغنية  Skibidi على يوتيوب حيث جنت 23 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد. وبلغ عدد مستمعي الأغنية على يوتيوب إلى حد الآن 350 مليونا.

جدير بالذكر أن مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية الأوروبية الـ65 ستقام في الفترة ما بين 12 و16 مايو في مدينة روتردام الهولندية.


Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ يوم

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 11 ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. رد فعل ناري من ليفربول على تأجيل الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 17 دقيقة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ يوم

"الأرصاد" توضح حقيقية تعرض البلاد لموجة أخري من الطقس السيئ

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ أقل من ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:19 ص

أمطار خفيفة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

03:41 ص

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

03:56 ص

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

11:30 م

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

08:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status