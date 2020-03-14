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"الكهرباء" تكشف تفاصيل وفاة أحد موظفيها في الوادي الجديد (فيديو)

السبت 14/مارس/2020 - 07:00 ص
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أيمن حمزة
أيمن حمزة
مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل وفاة فني كهرباء بالوادي الجديد خلال إصلاحه الكهرباء وتسلقه أحد الأعمدة، داعيًا الله أن يحتسبه من الشهداء.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس الجمعة، أنه أثناء انقطاع التيار الكهربي، فجر الخميس الماضي، كان الفني المتوفى يتسلق أحد الأعمدة، مشيرًا إلى أن شدة الرياح أثناء نزوله تسببت في سقوط السلم الخشبي الذي كان يقف عليه؛ ما أدى لوفاته.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "دة مثال لجدعنة المصريين والعاملين في الكهرباء"، مشيرًا إلى أن التقلبات الجوية الشديدة تسببت في سقوط مجموعة من أعمدة الكهرباء في الوادي الجديد وسوهاج والأقصر وقنا، بالإضافة إلى التواء لبعض الأبراج الكهربائية وسقوطها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
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