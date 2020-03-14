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محافظة البحر الأحمر: مطاري الغردقة ومرسى علم لم يتوقفا
السبت 14/مارس/2020 - 07:07 ص
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مروة عبدالعزيز
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قال اللواء عمرو حنفي، محافظة البحر الأحمر، إنه تم عودة التيار الكهربائي ببعض الأماكن التي تأثرت بمياه الأمطار، لافتا إلى أن المناطق الشمالية من المحافظة شهدت تساقط كميات كبيرة من الأمطار، وأثرت على أحدى محطات الكهرباء.
وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الجمعة، أنه تم غلق العديد من الطرق، مثل طريق مثل طريق سفاجا الغردقة، وسفاجا أسيوط.
وأشار إلي أنه بالنسبة لمطاري الغردقة ومرسى علم لم يتم إيقافهما، ومازال مينائي الغردقة وسفاجا مغلقين لحين إشعار آخر، مؤكدا تواجد غرفة عمليات لمتابعة كافة مدن المحافظة الـ7 على مدار الـ24 ساعة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.
وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.
وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.
وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.
يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
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