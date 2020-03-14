محافظة البحر الأحمر: مطاري الغردقة ومرسى علم لم يتوقفا

قال اللواء عمرو حنفي، محافظة البحر الأحمر، إنه تم عودة التيار الكهربائي ببعض الأماكن التي تأثرت بمياه الأمطار، لافتا إلى أن المناطق الشمالية من المحافظة شهدت تساقط كميات كبيرة من الأمطار، وأثرت على أحدى محطات الكهرباء.





وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الجمعة، أنه تم غلق العديد من الطرق، مثل طريق مثل طريق سفاجا الغردقة، وسفاجا أسيوط.





وأشار إلي أنه بالنسبة لمطاري الغردقة ومرسى علم لم يتم إيقافهما، ومازال مينائي الغردقة وسفاجا مغلقين لحين إشعار آخر، مؤكدا تواجد غرفة عمليات لمتابعة كافة مدن المحافظة الـ7 على مدار الـ24 ساعة.



