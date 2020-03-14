Advertisements
Advertisements
Advertisements

تردد "ATV" الناقلة لـ"قيامة عثمان".. وموعد إذاعة الحلقة الجديدة

السبت 14/مارس/2020 - 05:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تذاع الحلقة الجديدة من مسلسل "قيامة عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل"، الأربعاء من كل أسبوع.

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان
ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. 

Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 5 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 6 ساعات

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ يوم

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 22 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ حوالي 9 ساعات

"الأرصاد" توضح حقيقية تعرض البلاد لموجة أخري من الطقس السيئ

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ ساعتين و 5 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:41 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

03:56 ص

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

11:30 م

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

08:20 م

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status