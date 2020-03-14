ماذا سيحدث لو طبق الاتحاد الاسباني قوانين الدوري الالماني على الليجا ؟

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل بطولة الليجا حتى بداية شهر ابريل المقبل للحد من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل كبير في البلاد.



وحرصت صحيفة الماركا على فرض حالة إذا لم تستكمل البطولة وتم تطبيع قوانين الدوري الالماني على بطولة الليجا الإسبانية، وجاءت القرارات كالتالي :-



- بطل الدوري : برشلونة.

- لا دوري ابطال في الموسم المقبل لاتليتيكو مدريد الذي يحتل المركز الخامس.

- خيتافي في الدوري الاوروبي من جديد.

- لا بطل لـ كأس الملك هذا الموسم.

- لا هبوط للدرجة الثانية هذا الموسم.



يذكر أن فريق برشلونة يحتل صدارة الليجا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب الوصافة.