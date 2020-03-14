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موعد مباراة برشلونة القادمة بعد قرار تأجيل الدوري الإسبانى
السبت 14/مارس/2020 - 05:08 ص
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محمد جمال
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يتخوف العالم من تفشي فيروس كورونا مما جعل العديد من البلدان الأوروبية تقوم بتأجيل كافة المباريات وتعليقها خوفًا من إنتشار المرض خاصة بعد إصابة العديد من اللاعبين فى الدوريات.
وكان الاتحاد الإسبانى لكرة القدم قرر إيقاف بطولة الدوري الإسبانى وتعليق كافة النشاطات خوفًا من تفشي فيروس كورونا.
ولذلك تأجلت مباراة برشلونة ضد مايوركا والذى كان مقرر لها الاسبوع الجاري، وأيضًا قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، من بينها مباراة برشلونة ونابولي.
ولذلك فى حال عودة الليجا، فى بداية إبريل سيكون برشلونة على موعد مع مواجهة إشبيلية ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسبانى، يوم الخامس من إبريل.
ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بينما يتواجد نادي إشبيلية في المركز الثالث من جدول الترتيب برصيد 47 نقطة.
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