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ريفيربليت يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا.. والاتحاد الأرجنتيني يهدد بعقوبات قاسية

السبت 14/مارس/2020 - 05:09 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن نادي ريفيربليت عن إصابة لاعبه بفيروس كورونا في الساعات الماضية وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له في الأيام الأخيرة.

وشعر ‏الكولومبي توماس جوتيريز لاعب الفريق الرديف بأن لديه بعض أعراض مرض كورونا بعد عودته من بلاده، وقد تم عزله احترازياً لاجراء المزيد من الفحوصات عليه وكذلك الحال بالنسبة للاشخاص الذين خالطهم.

‏وقام النادي بإغلاق كامل منشآت النادي حتى اشعار اخر، وأيضاً النادي يرفض لعب مباراته اليوم ضد اتليتكو توكومان في منافسات السوبر ليجا من اجل سلامة الجميع.

وهدد الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم نادي ريفيربليت بالعقوبات القاسية في حالة عدم الحضور لخوض المباراة.
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