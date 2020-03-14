Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد قرار تأجيل الدوري الإسبانى

السبت 14/مارس/2020 - 04:58 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال
Advertisements
قرر الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، إيقاف وتأجيل، مباريات الليجا الإسبانية، وجميع المنافسات، بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا مما جعل العديد من البلدان الأوروبية تقوم بتأجيل كافة المباريات وتعليقها.


وكان ريال مدريد قد عاني خلال الفترة الماضية، بسبب إكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا، لاعب فى فريق السلة بالنادي، مما جعل المرينجى يتخذ قرار بوضع جميع فرق النادي والعاملين فى الحجر الصحي لمدة 15 يوم.



وكان المرينجي سيواجه فريق إيبار، خلال الجولة القادمة من الليجا الإسبانية، ولكن قرر الاتحاد الإسبانى تعليقها، وقام أيضًا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباريات مانشستر سيتي وريال مدريد والذى كان مقرر لها الاسبوع الجاري ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد قرار تأجيل الدوري الإسبانى

وسيكون عشاق المرينجي على موعد مع مواجهة قوية امام ريال سوسيداد على ملعب انويتا يوم 5 إبريل القادم فى حال عودة الدوري.
Advertisements

أخبار تهمك

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ يوم

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

"الأرصاد" توضح حقيقية تعرض البلاد لموجة أخري من الطقس السيئ

منذ حوالي 4 ساعات

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 21 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 22 ساعة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ ساعتين

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:41 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

11:30 م

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

03:56 ص

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

08:20 م

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

09:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status