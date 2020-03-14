موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد قرار تأجيل الدوري الإسبانى

قرر الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، إيقاف وتأجيل، مباريات الليجا الإسبانية، وجميع المنافسات، بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا مما جعل العديد من البلدان الأوروبية تقوم بتأجيل كافة المباريات وتعليقها.







وكان ريال مدريد قد عاني خلال الفترة الماضية، بسبب إكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا، لاعب فى فريق السلة بالنادي، مما جعل المرينجى يتخذ قرار بوضع جميع فرق النادي والعاملين فى الحجر الصحي لمدة 15 يوم.









وكان المرينجي سيواجه فريق إيبار، خلال الجولة القادمة من الليجا الإسبانية، ولكن قرر الاتحاد الإسبانى تعليقها، وقام أيضًا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل مباريات مانشستر سيتي وريال مدريد والذى كان مقرر لها الاسبوع الجاري ضمن مباريات إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.