Advertisements
Advertisements
Advertisements

موراتا يتلقى صدمة قوية بعد الفوز على ليفربول

السبت 14/مارس/2020 - 04:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
تلقى اللاعب الإسباني ألفارو موراتا مهاجم فريق أتليتكو مدريد صدمة قوية بعد الفوز على فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد.

وكان قد تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في ثمن النهائي.

وسيغيب لاعب اتليتكو مدريد عن الملاعب لمدة 5-6 اسابيع، وشارك اللاعب أمام ليفربول وهو مُصاب ولم يتعافى بشكل كبير من الإصابة الأخيرة.

يُذكر ان ألفارو موراتا صنع هدف أتليتكو مدريد الثاني، وسجل الهدف الثالث في شباك ليفربول.

Advertisements

أخبار تهمك

خاص.. ضربة جديدة للأهلي في إصابة نجمه وغيابه حتى سبتمبر القادم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُكلف مونتيري بملاحقة لاعبه الهارب وشكواه مجددًا للفيفا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

منذ حوالي 6 ساعات

حفاظًا على الطلاب.. نائب وزير التعليم يصدر 10 تعليمات مهمة للمدارس

منذ حوالي 9 ساعات

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

منذ ساعة و 9 دقيقة

"الأرصاد" توضح حقيقية تعرض البلاد لموجة أخري من الطقس السيئ

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 21 ساعة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:41 ص

تعرف على حقيقة تأجيل الدراسة لمدة 15 يومًا بسبب "كورونا"

الأرصاد تطمئن المواطنين على طقس الغد.. وتزف بشرى سارة

11:30 م

أول قرار من اتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية

08:20 م

عاجل.. صدمة قوية تنتظر ليفربول بعد تعليق الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

09:12 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة لأول مرة عن خطوبة ياسمين صبري وأبو هشيمة

12:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status