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وزير الكهرباء لـ المواطنين: "استحملونا شوية"

السبت 14/مارس/2020 - 07:04 ص
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محمد شاكر
محمد شاكر
مروة عبدالعزيز
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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن انقطاع التيار الكهربائي حدثت بسبب تأثر شبكات التوزيع، مشيرا إلى أن منطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد من أكثر المناطق تأثرًا بانقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، بسبب كميات الأمطار، وسرعة الرياح الشديدة، والتي بدورها أثرت على شبكات الكهرباء.

وتابع: "استحملونا شوية.. إحنا بنشتغل على مدار 24 ساعة.. نقوم بجهود كبيرة بسبب التأثر الكبير في شبكات التوزيع وتسرب المياه للوحات التوزيع التي بحاجة لفترة للتخلص من الرطوبة الموجودة.. نبذل جهود خرافية".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادي ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التي تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
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