أمطار غزيرة خلال ساعات.. الأرصاد تحذر "فيديو"

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية: إن مصر ما زالت متأثرة بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأكثر محافظات مصر معنية بأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة، هي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "48 ساعة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء أمس الإثنين، أن مصر تتأثر بالتغيرات المناخية الموجودة في العالم، وتتعرض لمنخفض جوي متعمق مع تيار يحمل هواء باردا، وغزارة الأمطار مستمرة حتى عصر اليوم.

وأكد أن فرص سقوط الأمطار تنعدم فجر الأحد، لافتا إلى أن التحسن في الطقس يبدأ مساء السبت.

وأكد أن فرص سقوط الأمطار تنعدم فجر الأحد، لافتا إلى أن التحسن في الطقس يبدأ مساء السبت.

وفي سياق مغاير تعرضت محافظات الجمهورية، صباح أول أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات في أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.





يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أول أمس الخميس وحتى اليوم السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.





وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد.





كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.