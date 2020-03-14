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محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجأة مرتقبة بشأن تقرير الطب الشرعي

السبت 14/مارس/2020 - 03:56 ص
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بوابة الفجر
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أعلنت رهاب بيطار محامية الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميا بـقتيل فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أن تقرير الأطباء الشرعيين المرتقب صدوره في سوريا بداية الأسبوع الجديد، سيحمل مفاجآت كثيرة.

وأشارت في تصريحات صحفية إلى أن تقرير الطب الشرعي اكتمل بعد دراسة وتآني على عكس ما جرى في بيروت عقب الحادث.

يذكر أن إحدى المحاكم في  العاصمة اللبنانية قضية فادي الهاشم زوج نانسي عجرم، والمتعلقة قتل الشاب محمد الموسى داخل منزله قبل شهرين تقريبا.

وأشار أحد المتابعين القانونين للقضية إلى أن جلسة التحقيق تأجلت بسبب الأوضاع الصحية التي تسود لبنان نتيجة فيروس كورونا، وذلك بناء على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

كانت عائلة القتيل محمد الموسى قد تسلمت جثمانه، وتم تشييعه الإثنين إلى مثواه الأخير، حيث قامت محاميته بنشر صور لنعشه وكتبت قائلة: ‏"محمد الموسى إلى مثواه الأخير".

وأضافت: "‏اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن".

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