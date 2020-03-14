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صلاح محسن رحيلي عن الأهلي لم يكن لأسباب فنية

السبت 14/مارس/2020 - 03:54 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف سموحة،أن رحيله عن القلعة الحمراء لم يكن لضعف مستواه الفني كما يعتقد الكثيرون .

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "لم أرغب في الرحيل عن الأهلي ولكن أردت المشاركة في المباريات".

وتابع: "أتمنى للأهلي الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرزت في البطولة 4 أهداف، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع سموحة".

وأوضح: "إن شاء الله سأعود للأهلي، ولو لم يكن هناك طموح للمشاركة مع المنتخب الأولمبي، لما رحلت من القلعة الحمراء".

وانتقل صلاح محسن لصفوف سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من الأهلي.
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