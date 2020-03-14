صلاح محسن رحيلي عن الأهلي لم يكن لأسباب فنية

أكد صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف سموحة،أن رحيله عن القلعة الحمراء لم يكن لضعف مستواه الفني كما يعتقد الكثيرون .





وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "لم أرغب في الرحيل عن الأهلي ولكن أردت المشاركة في المباريات".





وتابع: "أتمنى للأهلي الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أحرزت في البطولة 4 أهداف، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع سموحة".





وأوضح: "إن شاء الله سأعود للأهلي، ولو لم يكن هناك طموح للمشاركة مع المنتخب الأولمبي، لما رحلت من القلعة الحمراء".



