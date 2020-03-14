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مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري بعد تأجيل مباراة الاهلي وأنبي

السبت 14/مارس/2020 - 03:35 ص
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ارشيفية
ارشيفية
علي ماهر حلمي
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قرر اتحاد الكرة المصري مساء الجمعة تأجيل مباريات السبت والأحد بسبب سوء الأحوال الجوية حيث كان من المقرر ان يواجه النادي الأهلي نظيره نادي إنبي ونادي الزمالك نظيره نادي المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي مواعيد الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تأجيل مباراتي الأهلي أمام إنبي و الزمالك أمام المصري البورسعيدي:


من المقرر أن تبدأ الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل حيث يواجه نادي وادي دجلة نظيره نادي حرس الحدود في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ويستضيف نادي سموحة نظيره نادي المقاولون العرب في الخامسة مساءا ويحل نادي طنطا ضيفا علي بيراميدز في تمام السابعة والنصف مساءا.


ويقام يوم الثلاثاء مباراة واحد فقط في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة حيث يستضيف نادي أسوان علي ارضه نظيره نادي مصر.


وفي يوم الأربعاء يحل نادي الاتحاد السكندري ضيفا علي نادي الجونة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الإنتاج الحربي في السابعة والنصف مساءا.


وتختتم مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين النادي الإسماعيلي أمام نظيره النادي المصري البورسعيدي في تمام الساعة الخامسة مساءا بينما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي مصر للمقاصة في السابعة والنصف.
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