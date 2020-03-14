براد بيت يكشف حقيقة علاقته بفنانة عربية





كشف النجم براد بيت، حقيقة الشائعات التي انتشرت حول علاقته بالمُمثلة العراقية عليا الحاصلة على الجنسية الأميركية، وذلك بعد ظهورهما في إحدى الحفلات بمسرح The Wiltern فى لوس أنجلوس.





ونشرت صحيفة tmz تصريحات عن النجم العالمي بأنّه لا يواعد أحداً على الإطلاق حالياً ولا يفكر في ذلك حتى يُعطي وقته لأطفاله وأعماله السينمائية.



راد بيت حصل على جائزة الأوسكار عن آخر أعماله فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" وشارك بيت البطولة النجم ليوناردو دي كابريو









