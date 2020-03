براد بيت يكشف حقيقة علاقته بفنانة عربية

ونشرت صحيفة tmz تصريحات عن النجم العالمي بأنّه لا يواعد أحداً على الإطلاق حالياً ولا يفكر في ذلك حتى يُعطي وقته لأطفاله وأعماله السينمائية.

راد بيت حصل على جائزة الأوسكار عن آخر أعماله فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" وشارك بيت البطولة النجم ليوناردو دي كابريو