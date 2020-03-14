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مواعيد مباريات الدوري الانجليزي المقبلة بعد تأجيل البطولة

السبت 14/مارس/2020 - 03:17 ص
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الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
علي ماهر حلمي
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قررت الرابطة الإنجليزية لكرة القدم في اجتماع طارئ مساء الجمعة إيقاف جميع مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" حتى الرابع من شهر أبريل المقبل، خوفا من انتشار فيروس كورونا حيث سيتم تأجيل الجولتي 30 و31 حتى تتحسن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي مواعيد مباريات الدوري الانجليزي المقبلة بعد تأجيل الجولة 30 و31:


من المقرر ان تعود مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج" يوم 4 أبريل بمواجهة نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه امام نظيره نادي والفرهامبتون يوم السبت 4 أبريل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة علي ملعب فيلا بارك الدولي، بينما يستضيف نادي آرسنال نظيره نادي نوريتش سيتي علي ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الانجليزية لندن ويحل نادي مانسشتر يونايتد ضيفا علي برايتون في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.


بينما يوم الأحد 5 أبريل يواجه نادي وست هام يونايتد نظيره نادي تشيلسي في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة بينما يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي مانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.


وتختتم الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم الإثنين 6 أبريل بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي إيفرتون أمام نظيره نادي ليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب إيفرتون الدولي بمدينة ليفربول.


يذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة الإنجليزية وعلى بعد 6 نقاط من التتويج رسميا بلقب البطولة الغائبة عن خزائن الفريق لمدة 30 عاما.
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