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"بونبوني ساقط في نوتيلا"تحصد إعجاب جمهور شاكوش وعمر كمال

السبت 14/مارس/2020 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
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حقق مهرجان "بونبونى ساقط فى نوتيلا" لحسن شاكوش وعمر كمال، نجاحًا ضخمًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك فور طرحها.

وتجاوزت مشاهدات الأغنية أكثر من 2,645,257 مشاهدة في أقل من 48 ساعة فقط منذ طرحها عبر قناة شاكوش الرسمية بيوتيوب.

وعبر عدد من الجمهور عن إعجابهم بالأغنية حيث علق البعض قائلًا: "الاغنية حلوة أوي"، "الله عليك يا هاني يا شاكر.. الناس بطلت تشرب خمور وحشيش وتابت أهو وبقت تصلي وبطلت حتى دخان ".


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