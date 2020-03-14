مهرجاني "كان" و"ميت غالا" مستمر رغم انتشار كورونا





لا تزال التحضيرات لمهرجاني "كان" و"ميت غالا" جارية، حيث من المنتظر أن تُقام فعاليات مهرجان "كان" في الفترة الممتدة بين 12 و23 من شهر مايو المقبل.





وعبّر مدير هذا المهرجان بيار ليسكور عن تفاؤله في أن يبلغ الوباء ذروته في نهاية الشهر الجاري مما يجعل الوضع يتحسّن في الفترة اللاحقة. كما أشار إلى إمكانية البحث في إلغاء هذا المهرجان بحال لم ينحسر انتشار الوباء.





كانت بداية الأسبوع الجاري شهدت قراراً اتخذته الحكومة الفرنسية بحظر التجمعات التي تضم أكثر من 1000 شخص، وذلك للحدّ من انتشار هذا الفيروس الذي بلغ عدد الإصابات به 2200 حالة في فرنسا، أما على الصعيد العالمي فأصيب به أكثر من 127000 شخص. وقد تعافى من الفيروس حوالي 68 ألف شخص فيما تخطى عدد الوفيات 4600 شخص.





ولم يكشف منظّمو مهرجان "كان" حتى الآن عن كيفية تطبيق التدابير التي اتخذتها الحكومة بشأن التجمّعات في وقت يستقبل فيه هذا المهرجان عادة حوالي 2300 شخص.

أما بالنسبة لحفل "ميت غالا" الذي يُقام عادةً في نيويورك، ويُعتبر إحدى أشهر المناسبات التي تربط بين الفن والموضة، فما زال قائماً حتى الساعة. ويهدف هذا الحفل إلى جمع التبرعات لصالح متحف ميتروبوليتان. وهو سيُقام في الرابع من شهر مايو المقبل.

وقد أعربت نانسي شيلتون التي تشغل منصب رئيسة قسم العلاقات الخارجية في هذا المتحف عن متابعة القيمين عن الحفل لوضع انتشار فيروس كورونا عن كثب، في الوقت الذي يقومون فيه بمتابعة التحضيرات الخاصة بالحفل.



