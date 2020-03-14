حسام داغر يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل عمله الجديد في رمضان 2020







الشخصية ترى نفسها عبقرية اليُشق لها غبار، ومساعده جاكسون الشخص الغبي الذي يقوده غباؤه أحيانًا لمساعدة المحقق داغر في كشف حلول بعض الجرائم والغاز دون قصد، تنضم إليهم الطبيبة إيمان.



التي تحب المحقق داغر، من طرف واحد بينما يتعامل هو معها بالمشاعر ويستعين بها في حل الألغاز التي تواجهه مستفي جدًا بخبرتها الطبية.



واستكمل حديثه قائلاً:" العمل في إطار كوميدي يتناول ألغازًا يحاول المحقق حلها ما بين الممثلة المشهورة التي يتم سرقة جوهرة ثمينة لها أثناء عرضها إحدى المسرحيات وبين زبون المطعم الذي سقط ميتًا أثناء تناوله الطعام فيتم التحقيق مع كل المشتبه بهم وبين الكلب الثمين الذي تم قتله في مزرعة الكالب عم ًدا ليبحث عن الفاعل.. وغيرها من القضايا التي تتعرض لها الأحداث، تدور الأحداث من خلال ثلاثين حلقة تتراوح مدة الحلقة بين 15 : 20 دقيقة وموجهة للعرض على منصات العرض الرقمية".



يذكر أن شخصيات العمل هي المحقق داغر: "الشخصية ترى نفسها عبقرية لا يُشق لها غبار يسعى لحل الألغاز والجرائم" والذي يجسده الفنان حسام داغر، ويوجد شخصية مساعد المحقق داغر، شخص غبي يقوده غباؤه أحيانًا لمساعدة المحقق داغر في كشف حلول بعض الجرائم والألغاز دون قصد" والذي يجسده الفنان أحمد فتحي، ويوجد شخصية إيمان التي تحب المحقق داغر من طرف واحد بينما يتعامل هو معها بالمشاعر ويستعين بها في حل الألغاز التي تواجهه مستفي ًدا بخبرتها الطبية"، والتي تجسدها الفنانة إيمان السيد.









كشف الفنان حسام داغر، عن تفاصيل عمله في ست كوم "المحقق" بطولته، والذي سيعرض في رمضان 2020.وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال: "تدور أحداث العمل على غرار تيمة المحقق الذي يتولى التحقيق في عدة قضايا ليكشف اللغز من ورائها والتي تكررت في العديد من الثقافات والعمال الروائية الشهيرة مثل شيروك هولمز لسير آرثر كونان دويل أو هيركل بوارو ألجاثا كريستي، ولكنها تدور هذه المرة في إطار مصري كوميدي من خالل المحقق داغر".